"Chi è stato il più grande, tu o Maradona?" La risposta a sorpresa di Pelé

Ultime notizie - Nel ricordo di Pelé dell'edizione odierna del Corriere della Sera, spunta la risposta alla più classica delle domande: "Chi è più forte, tu o Maradona?"

A raccontare la sorprendente risposta è il quotidiano:

Era nato nel 1940 in un posto chiamato Três Corações, che significa Tre Cuori. Era già scritto tutto lì. Forse anche per questo non s’era mai arreso, nemmeno quando la vita lo aveva messo di fronte a sfide durissime, come quando nel 2005 il figlio fu arrestato per narcotraffico, o come quando un serio problema all’anca lo costrinse quasi all’immobilità, proprio lui che con la sua ginga aveva inventato uno stile irripetibile, una danza fatta di dribbling, acrobazie, rovesciate. «Sono un uomo fortunato» diceva. E a chi gli chiedeva chi fosse stato il più grande fra lui e Maradona, rispondeva: «Di Stefano».