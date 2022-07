Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa:

"Trovare uno che possa adattarsi rapidamente come Sterling è il sogno di ogni allenatore. Conosce le abitudini di ogni club inglese. Koulibaly invece ha giocato in nazionale con Mendy e con Jorginho nel Napoli, questa cosa è di grande aiuto per accelerare il processo di integrazione. Sono grandi giocatori per noi".