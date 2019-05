Chelsea, Sarri in conferenza: "Devo parlare con il club, credo di meritare la conferma ma la mia opinione non basta. Ho un contratto ed amo la Premier"

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Arsenal che ha portato nella bacheca dei Blues un'altra Europa League. Ecco un estratto relativo alle considerazioni sul suo futuro:

"Il trofeo è importante per il club e per noi che eravamo molto concentrati e desiderosi di portare a casa questo successo, ma per me è importante la prestazione che siamo riusciti ad esprimere che è stata molto buona. Hazard è un giocatore fantastico. Per comprenderlo servono solitamente due o tre mesi ma una volta che hai capito com'è caratterialmente ti rendi conto che è un uomo fantastico. Il suo futuro? Rispetto lui, la sua decisione e quella del club".

"La stagione è finita un'ora fa, domani parlerò con il presidente, con il direttore o con Marina, non lo so. Dobbiamo parlare come si fa alla fine di ogni annata. Dobbiamo capire cosa può fare il club per me, cosa posso fare io per il club. Anche la società necessita di parlare con me. Dopo aver parlato, prenderemo insieme una decisione nel giro di qualche giorno. Ho un contratto, al momento stiamo parlando del nulla. Amo la Premier League, ha un livello altissimo, ed io sono fortunatissimo perché alleno il Chelsea che è una delle migliori squadre di questo campionato. Io al momento sono felice, ho bisogno però di capire se il Chelsea è contento di me. Per questo devo parlare con la proprietà. E' una cosa normale. Se merito la conferma? Io penso di sì ma è solo la mia opinione. E solo la mia opinione non è sufficiente".