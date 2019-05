Chelsea, Jorginho: "Stagione molto positiva, sarei sorpreso di non vederlo ancora qui l'anno scorso. Io con lui alla Juve? Non lo so..." [VIDEO]

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista della finale di Europa League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dopo 50 partite inizio a sentire la stanchezza (ride, ndr). Quando arrivano partite come queste le vuoi giocare sempre. La stagione è stata molto positiva, è normale che ci siano alti e bassi così come è normale avere pressioni in club come il Chelsea. Sono rimasto sempre molto tranquillo credendo nel mio lavoro, ho fatto molto bene. Poi c'è sempre da imparare ma la vedo una stagione molto positiva. Questa è la strada giusta. Se seguo Sarri alla Juve? Non lo so, ho quattro anni di contratto qua (ride, ndr). Sarei sorpreso di non averlo più qui al Chelsea. Abbiamo raggiunto il terzo posto e le finali di Europa League e Carabao Cup. Al di là delle critiche, ha fatto molto bene. Lo vedo più sereno che in altri momenti della stagione".