Cheddira, l'agente: "Futuro in azzurro? Mai dire mai, Walid felicissimo al Bari e riconoscente a Luigi De Laurentiis"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira:

"Siamo contenti di quello che Walid sta facendo e quello che sta facendo il Bari. Le ambizioni sono alte, ma il ragazzo è molto umile. Ha voglia di crescere e di migliorarsi. Il percorso è ancora lungo, ma siamo contenti del Bari e di lavorare domenica dopo domenica.

Una delle sue qualità migliori è la determinazione, è uno che non molla mai. Sapevamo che a Bari avrebbe trovato grande concorrenza e le difficoltà non sono mancate. Però entra sempre con l'atteggiamento giusto e alla lunga vieni sempre premiato.

Ha lavorato molto bene in estate e venendo qui a Napoli con un preparatore che lo ha seguito perfettamente. Si allenava in maniera specifica già prima del ritiro. Siamo solo all'inizio, oggi: il ragazzo sta vivendo un ottimo periodo, ma c'è da ammirare quanto stia incidendo e sacrificando per il Bari. L'interesse della Serie A? E' ancora presto, il ragazzo è felicissimo a Bari.

Ha un contratto qui fino al 2025 ed è riconoscente alla piazza e al presidente Luigi De Laurentiis. E poi è grato al direttore Polito, che lo ha scoperto e lanciato. Il Napoli nel futuro? Mai dire mai (ride ndr)...".