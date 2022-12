Bari, Cheddira: "Io al Napoli? Non ne sapevo nulla! Mertens gentile e disponibile con me"

Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Repubblica. Il bomber marocchino dei pugliesi ha parlato anche dell'interesse del Napoli nei suoi confronti, svelando quali siano i suoi obiettivi per il 2023. Ecco un breve stralcio dell'intervista:

È già pronto a giocare?

"Io sono a disposizione, dipende dalle scelte del nostro allenatore. Nel frattempo ha cambiato modulo? Se ha fatto questa scelta, vuole dire che l’ha ritenuta la soluzione migliore".



Sarebbe bellissimo ripresentarsi con un gol.

"Il gol mi manca, come a tutti gli attaccanti. Ma a me interessa lavorare per la squadra. L’importante è che il Bari faccia bene".



Qual è la squadra più forte che ha visto ai Mondiali?

"Proprio la Francia. Ha attaccanti formidabili, a cominciare da Mbappé. Una difesa di ferro, con giocatori difficilmente superabili ed un centrocampo assortito come pochi. Davvero una Nazionale molto forte".



Nel frattempo, sirene di mercato la vogliono nel mirino di alcuni club di serie A. Si era parlato della Lazio, poi del Torino, ora del Napoli.

"Non ci penso. Non sento queste voci, non ne sapevo nulla. Abbiamo le idee chiare, cioè pensare solo al campo. Quello che sarà il futuro, si vedrà. Io qui a Bari sono felice".



Dai Mondiali in Qatar: ha portato a casa qualche maglia prestigiosa?

"Certo che sì. Ho scambiato la maglietta con Rafael Leao, Ivan Perisic e Dries Mertens. Sono stati molto gentili e disponibili nei miei confronti".