Cesari: "Rischio tenuta mentale per gli arbitri, mentre dal punto di vista fisico non ci saranno problemi. Sulla VAR..."

Ultime notizie calcio - Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gli arbitri rispetto ai calciatori fanno una corsa meno stressante, con meno scatti ma è una corsa da fondista. Si sono sempre allenati e credo che siano pronti per questo rush finale. Detto ciò, c’è un rischio dal punto di vista mentale: giocando ogni tre giorni con tanti spostamenti, c’è il rischio che uno non possa riuscire a smaltire lo stress, magari nel passaggio da fare il direttore di gara al VAR. Bisogna mantenere un metro e mezzo di distanza. Orsato e Rocchi? Sono i due fischietti principali. Per la finale la designazione riguarderà Calvarese. Al VAR ci sarà un solo operatore e dovrà essere un aiuto prezioso in futuro e ci sarà una specializzazione. Gli arbitri che smetteranno quest’anno diventeranno arbitri al VAR specializzati”.