Cesarano: "Pépé? Non ci sono state le condizioni giuste per prenderlo! Mercato? Fiducia in Ancelotti"

"Bisogna avere pazienza. I fatti dicono che il Napoli, fino ad ora, ha acquistato i calciatori che voleva prendere. Manolas è arrivato, così come Elmas, calciatore che era cercato da tanti club di una certa importanza. Ancelotti ha parlato di acquisti, si è silanciato tanto e io ho fiducia in lui. Perché non è arrivato Nicolas Pépé? Non ci sono state le condizioni giuste per prenderlo. Quando arriva un club della Premier League, non c'è più competizione. Solo il fatto di trattare un calciatore simile, di fare una certa offerta, vuole dire che il Napoli ha scalato già certe posizioni. Ci vuole un aumento del fatturato per scalare altre posizioni. Il club ha operato bene, ha un salvadanaio importante. Il Napoli ha conservato i calciatori più importanti, dicendo di no a offerte per Insigne e altri calciatori".