Cesarano: "Insigne il migliore in campo ieri, è maturato definitivamente! I singoli ora hanno recuperato una buona condizione"

Napoli calcio - Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La vittoria di ieri è stata molto importante, ma una singola partita non può alimentare troppe euforie. In caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti incidono tanto ed anche un pareggio a Roma, dopo la vittoria dell'andata, potrebbe andar bene. La squadra inizia ad esprimere buone cose perché alcuni elementi hanno recuperato una buona condizione. Finalmente Fabian Ruiz ha realizzato che deve partecipare ad entrambe le fasi, Koulibaly ha capito che non deve avventurarsi in sortite offensive, Demme gioca più di posizione. Insigne ieri è stato ancora il migliore in campo, è bravo anche nella gestione delle energie. E' maturato sia tecnicamente che umanamente".