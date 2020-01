Cesarano: "Il Napoli ha dei valori tecnici importanti, con maggiori sicurezze le cose possono andare meglio"

Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli deve ragionare, con calma, cercando di capire cosa non va. Il Napoli deve infondere sicurezza. Esistono partite dove si vince, partite dove si prova a vincere e partite dove si prova a non perdere. Contro una Inter in forma si cerca di non perdere la partita. Il Napoli deve acquistare maggior sicurezza, riacquistando feeling con il pubblico. Ricordiamo che uno stadio freddo mette ansia agli stessi giocatori perché non si sentono protetti dai tifosi. Questa squadra ha dei valori tecnici importanti e con il recupero di Mertens, Koulibaly, con maggiori sicurezze le cose possono andare meglio”.