Cesarano: "De Laurentiis in C mi chiese 'Chi prendo tra Cosmi, Papadopulo, Reja e Materazzi?'. Io gli risposi secco"

Rino Cesarano, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Ricordo che quando il Napoli in Serie C perse a Rimini, si doveva cambiare allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis venne da me negli spogliatoi e mi fece il nome di quattro allenatori: "Rino, allora chi prendo tra Cosmi, Papadopulo, Materazzi e Reja?". Io gli risposi che bisognava depennare a priori gli altri tre e prendere Edy Reja senza nemmeno pensarci. Ho un'amicizia profonda che mi lega ad Edy Reja, oltre ad essere un grande allenatore è veramente un uomo speciale. Ci conosciamo da tanti anni e c'è stima reciproca. Ricordo che anni fa gli regalai persino un vocabolario napoletano-italiano, in modo da fargli imparare anche la nostra lingua. Fortunatamente è arrivato lui in azzurro, è stato veramente straordinario il cammino che ha fatto al Napoli. Sono contento della scelta che fece il patron"