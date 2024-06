Cesarano: "De Laurentiis? Ho questo sospetto per il futuro"

Rino Cesarano ha rilasciato alcune dichiarazioni a lla trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21:

"Se la società ascolta Conte e copre i ruoli che vuole rinforzare, in un mese e mezzo si mette lassù e non scende più. si punta alle coppe, entrare in Champions League è 'l'obiettivo minimo, ma perché non puntare in alto?

Ho un piccolo sospetto, che Aurelio De Laurentiis abbia in mente, per il futuro, di trovare un partner di pubblicità per il suo Napoli, un fondo straniero come quello dell'Atalanta".