Cesarano: "Congelato l'acquisto di Deulofeu, si attende l'uscita di Petagna. Dichiarazione d'amore per Koulibaly"

Rino Cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Al Napoli arriverà un altro attaccante con la cessione di Petagna. Per questo è stato congelato l’acquisto di Deulofeu che può fare più ruoli. Non è importante lanciare la campagna abbonamenti in una data d’anticipo, è importante come lanciare una campagna simile. Il presidente vuole confermare Koulibaly e Mertens, il Napoli ha fatto una dichiarazione d’amore a Koulibaly".