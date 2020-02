Cerruti: "Sembra una missione impossibile ma il Napoli può avere la chance di battere il Barcellona"

Notizie Napoli calcio. Il giornalista Alberto Cerruti è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb a poche ore da Napoli-Barcellona

Che partita ti aspetti tra Napoli e Barcellona?

"Il titolo sarebbe 'missione impossibile', ma abbiamo visto un Atletico battere il Liverpool favorito. Deve pensare il Napoli che può battere in 90 minuti il Barcellona".

Ce la può fare?

"Se Gattuso avesse giocatori in forma come un paio di anni fa o anche come la scorsa stagione, avrebbe molte chance. Non è più quel Napoli però, Sarri ha avuto la bravura di far giocare bene quei giocatori ma anche la fortuna di arrivare in quel momento. Altrimenti avrebbe avuto gli stessi problemi di Ancelotti e Gattuso".