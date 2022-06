Cerruti: "Il Napoli non può lasciar andare Mertens anche dopo l'addio di Insigne, Deulofeu prezioso per il gioco di Spalletti"

Napoli - Alberto Cerruti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Quando il Napoli perde un grande giocatore e capitano come Insigne non può permettersi di perdere anche un altro simbolo come Mertens. Potrebbe rivelarsi una grave perdita veder andar via Mertens, per la squadra, lo spogliatoio e la piazza. Basterebbe un contratto di soltanto un anno. Deulofeu prezioso per il gioco di Spalletti, può essere un grandissimo acquisto".