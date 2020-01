Ceccarini: "Politano ultima operazione in entrata per il Napoli, Petagna potrebbe essere un affare per giugno"

Ultimissime calcio Napoli - Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“L’operazione di Politano è scritta ed è chiusa. È un’operazione importante perchè Politano è un giocatore molto forte sul quale il Napoli ha puntato soprattutto per il futuro. Credo che questo sia l’ultimo colpo di mercato del Napoli. Adesso si devono sistemare alcune cose per i giocatori in uscita. Il prossimo a dover partite dovrebbe essere Younes, diviso tra Torino e Genoa, e dovrebbe essere il giocatore a scegliere la sua futura destinazione. Petagna? Llorente dovrebbe restare a Napoli. Ad oggi mi sembra difficile che Petagna arrivi a Napoli adesso. La SPAL non troverebbe un sostituto in tempo, magari potrebbe essere un’operazione fattibile per giungo. Rinnovi Napoli? Non ci sono altri aggiornamenti. Castrovilli? Ha superato alla grande i controlli. Probabilmente non sarà disponibile per le prossime due partite ma la salute è importante ed è giusto che stia sotto controllo, lo vedremo in campo presto. È un grande giocatore che piace a molte squadre, c’è la fila per lui, ma al momento è un dei giocatori per costruire la Fiorentina del futuro”.