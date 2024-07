Ceccarini: "Per Lukaku al Napoli c'è un grande problema"

Calciomercato Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato le ultime sulle notizie di mercato del Napoli:

“Per Romelu Lukaku vedo un grande problema: si chiama Osimhen. Antonio Conte ha un richiamo importante per il belga, ma resta da capire se il Milan sia così deciso, e non sono così convinto che sia l'alternativa principale. Se non parte Osimhen, non si può parlare di eventuali sostituti come Lukaku. Il Napoli lavora per farsi trovare pronto nel caso in cui il nigeriano andasse realmente altrove in questa sessione di mercato”.