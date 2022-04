Ceccarini: "Napoli in forte pressing su Barak e Casale, piace Cambiaso e va capita la valutazione del Genoa"

Niccolò Ceccarini, giornalista di TMW Radio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha già sistemato la fascia sinistra con i due acquisti prossimi che sono kvaratskhelia e Olivera. Normale che ci siano considerazioni per i vari giocatori di Empoli e Verona, pressing evidente da parte del Napoli su Barak e Casale. La volontà è quella di fare mercato e muoversi un poco in più, De Laurentiis e Giuntoli vogliono portarsi avanti con le prossime operazioni visto che il campionato inizierà a metà agosto. Cambiaso piace perché può giocare in più ruoli, bisognerà vedere quali sono le richieste del Genoa. E' in scadenza 2023 ed è tenuto in considerazione da tantissimi club".