Ceccarini: "Maksimovic e Zielinski i prossimi a rinnovare, ottimo lavoro di Giuntoli con Mertens"

Ultime Calcio Napoli - Il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mertens ha sempre sperato firmasse il rinnovo perché si è sempre dimostrato ben volenteroso a voler restare a Napoli. Lui voleva solo Napoli e il segno fatto dopo il gol segnato al Barcellona è stato quello definitivo".

"Su Callejon non conosco benissimo la situazione. Il Napoli aspetta una risposta dallo spagnolo dopo l’offerta presentata".

"Rinnovi? I prossimi penso saranno Zielinski e Maksimovic. Potrebbe rinnovare anche Hysaj anche se non è sicuro che resti. Sul polacco penso potrebbe intervenite direttamente il presidente in prima persona. Giuntoli ha fatto un gran lavoro con Mertens e con il suo entourage. C’è ancora qualche dubbio per Milik, collegato alla clausola rescissoria".

"Belotti? Da qui all’estate possono succedere tante cose anche se al momento non ho segnali".