Ceccarini: "Lozano arriva martedì sera, il giorno dopo le visite mediche. Le difficoltà per James hanno portato ad una repentina virata"

Calciomercato Napoli - Niccolò Ceccarini ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"Lozano arriva martedì sera e mercoledì farà le visite mediche. Giovedì le completa, 42 milioni di euro al Psv. Era in testa alla cime dei pensieri del Napoli da tempo, ora è riuscito a chiudere l'affare. Giocatore molto forte, richiesto da Ancelotti. Hanno provato a prendere James Rodriguez, ma non ci sono riusciti e hanno virato sul messicano. Il Napoli può ancora fare qualcosa sul mercato e per Icardi, se ci saranno possibilità le sfrutteranno. Questa sarà una settimana importantissima per Icardi, ora deve decidere cosa vuole fare. Il Napoli è interessato ma ha dei limiti da rispettare: offerta da 50mln all'Inter, al giocatore resta un po' più complicato. C'è anche il Monaco, pronto a fare una super offerta. La Roma è fuori vista la permanenza di Dzeko. La Juventus deve avere la certezza di vendere prima di comprare, ma anche i bianconeri stessi devono essere certi di poterlo acquistare. Hysaj? C'è la Roma ma si preferisce Zappacosta. Verdi è bloccato, il Napoli pensa anche di tenerlo: la sua situazione è bloccata. Per Tonelli c'è la Fiorentina".