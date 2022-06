Ceccarini: "Koulibaly può rinnovare, c'è una schiarita. Fabian? Nessun accordo"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Rinnovo Meret? Il Napoli deve decidere se trattenere Ospina oppure rinnovare il portiere ex Udinese. Siamo in una fase in divenire.

Ho la sensazione che ci siano margini per il rinnovo di Koulibaly, in caso di mancato accordo, potrebbe anche restare a zero. Su Fabian non ci sono passi in vanati.

Simeone dentro e Petagna fuori? Qualcosa in attacco il Napoli lo farà, un altro giocatore offensivo lo prenderà. Se esce uno tra Politano e Ounas, l'obiettivo è Deulofeu. Si prenderà un altro centravanti".