Ceccarini: "James-Napoli, nuovo contatto col Real: strategia chiara, prestito con riscatto a 30mln. Perez potrebbe essere costretto a cedere"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Speciale Mercato in onda su Sportitalia:

“Il Napoli aspetta il momento giusto per provare a chiudere l'affare James Rodriguez. Il calciatore è un problema per il Real Madrid, l'Atletico si è tirato fuori. Il colombiano vuole andare al Napoli e posso dire per certo che c'è stato un nuovo contatto con Florentino Perez nel quale è stata ribadita la volontà del prestito con riscatto fissato a 30 milioni. Zidane non lo fa rientrare nel progetto tecnico, alla fine potrebbe andare in prestito. La strategia del Napoli è sempre la stessa: c'è il si del giocatore, che ha parlato anche con Ancelotti, si è affondato il colpo Lozano. Se dovessero arrivare tutti e due allora gli azzurri saranno stati bravi”.