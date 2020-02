Ceccarini: "Dialogo aperto tra il Napoli e Mertens per il rinnovo, la Fiorentina vuole blindare Vlahovic. Su Allan..."

Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Per Mertens c’è un dialogo aperto con la società. Si stanno parlando. Sono sicuro che il giocatore si trovi bene a Napoli e per questo motivo non ha aperto il dialogo con altre società. Gattuso lo considera un pedina importante. Io credo che il Napoli stia facendo il massimo per venire incontro al giocatore. Allan? Tengo aperta la porta ad una possibile partenza nonostante si stia parlando di rinnovo di contratto. Vlahovic? Il paragone con Ibrahimovic non è giusto farlo. Lui deve crescere con tranquillità perché è un giocatore con un potenziale incredibile. È un portento ma deve migliorarsi e lo deve fare senza pressioni. Per il futuro posso dire che rinnoverà con la Fiorentina tra un mese. La viola vuole blindarlo per il futuro, stessa cosa successa per Castrovilli e che succederà per Cutrone”.