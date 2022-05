Ceccarini: "Barak ha più possibilità di vestire la maglia del Napoli, aperto ancora il rinnovo di Ospina"

Nicolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ancora aperto il rinnovo di Ospina, da capire la situazione di Meret. Non penso che la Fiorentina faccia un grosso investimento, è in scadenza 2023 e il Napoli chiede tanto. La Fiorentina pensa più a Vicario per la porta. Osimhen è uno dei migliori attaccanti in circolazione, il Napoli lo valuta per questo tanto e solo una cifra choc lo porterà via. Barak ha più possibilità di vestire la maglia del Napoli, dipende tutto da Fabian Ruiz".