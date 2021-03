Ceccarini: "ADL-Gattuso, siamo ai saluti: due nomi in pole per la panchina del Napoli"

Napoli Calcio - Niccolò Ceccarini scrive su TMW: "È chiaro che ora tutti gli sforzi sono concentrati sul piazzamento in Champions League, obiettivo ancora alla portata degli azzurri. Ci sono ancora 13 partite da giocare e quindi le possibilità per recuperare terreno in classifica non mancano. Lo sguardo però è rivolto anche al prossimo anno. Con Gattuso in partenza, la società ha iniziato a fare le sue valutazioni. In questo momento i nomi da tenere sotto controllo sono quelli di De Zerbi, Juric e Italiano".