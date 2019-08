Ceccarini a Kiss Kiss: "E' presto per parlare di trattativa tra il Napoli ed Everton. Icardi? Lozano e James sono i veri obiettivi"

Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sports, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli sta lavorando fore su Lozano e James, poi se spunta una grande occasione come Icardi allora ci sarebbe la chance per poter fare un investimento anche sulla prima punta. Però credo che il Napoli stia lavorando su altro. Ho sempre detto che la prima ipotesi per Icardi è la Juventus. E’ la società che ci sta lavorando da più tempo, anche se il Napoli ci ha provato. La Juve è sempre stato in pole position, è evidente. Magari la Juventus potrebbe pensare di offrire Dybala per Icardi. Everton? Il giocatore piace al Napoli, ma è presto per parlare di trattativa”.