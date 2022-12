Ceccarini a CN24: "Scambio Zanoli-Bereszynski in dirittura d'arrivo. Ho una notizia su Sirigu"

Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi sembra che lo scambio Zanoli-Bereszynski sia ben impostato, siamo in dirittura d'arrivo. Il polacco può rappresentare un'alternativa d'esperienza a Di Lorenzo. Si sta parlando anche di un possibile prestito con diritto per Bereszynski. L'accordo tra i due club c'è. Il Napoli è una grande società dal punto di vista dirigenziale e l'ha dimostrato questa estate facendo operazioni lungimiranti. Sirigu? Al momento so che resta. Il Napoli vuole tenere tutti se poi qualcuno chiederà più spazio verrà accontentato"