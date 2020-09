Ceccarini a CN24: "Koulibaly e Milik ceduti per 100mln? Se Giuntoli ci riesce è un capolavoro! Matvienko piace, ma un altro centrale è in pole"

Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Ceccarini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ospina e Meret in porta per il Napoli? Gli azzurri devono fare un campionato di vertice, è normale che con tanti impegni e tante partite serviranno tutti i calciatori: Meret è giovane e si è preso la porta, con Gattuso le gerarchie sono cambiate. La situazione da valutare è la sua, bisogna capire se avrà voglia di giocarsi il posto. In difesa sono convinto che Koulibaly alla fine andrà al Manchester City dopo una trattativa tortuosa, penso che il Napoli riuscirà a mettersi in tasca una settantina di milioni con i bonus: Sokratis è in pole position per sostituirlo al centro della difesa. Giuntoli lavora su più piani, sta facendo un grandissimo lavoro: riuscire a cedere giocatori a cifre del genere in un momento di crisi non è facile, prenderne che ne so 100 tra Milik e Koulibaly sarebbe un capolavoro. Il Wolverhampton è una buona opzione per Ghoulam, e c’è da capire se Karbownik lo sostituirà, mentre a centrocampo servono tanti milioni per Veretout perciò terrei viva la pista Szoboszlai. La cessione di Milik? Roma oppure estero, in Italia non vedo altre possibilità a meno che Dzeko non vada alla Juventus. Boga teniamolo d’occhio, perchè al Napoli piace da tempo. Maksimovic può restare? Il futuro è legato al rinnovo, se firma allora non parte: se non rinnova, allora il Napoli lo mette sul mercato come accaduto a Milik. Matvienko piace al Napoli, ma in questo momento Sokratis è in vantaggio: il club azzurro ha lavorato bene prendendo Manolas, sapendo che Koulibaly potesse partire l’anno dopo. Non è che deve prendere un calciatore a 60-70 milioni per sostituirlo”