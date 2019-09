Cds, Salvione: "Llorente non è solo per gli ultimi minuti, è lui la scelta giusta! I tifosi saranno sempre vicini alla squadra"

Notizie Calcio - Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"De Laurentiis ha svelato tutti i particolari della trattativa non andata a buon fine per portare Icardi al Napoli ma anche di aver soddisfatto la richiesta di Ancelotti, prendendo Llorente. La scelta dello spagnolo credo sia una scelta giusta, anche sulla scorta di quanto accaduto nelle ultime stagioni, quando hai bisogno di qualcuno che ci metta anche il fisico. Llorente però, non è soltanto l'uomo degli ultimi minuti, è un giocatore importante, molto esperto, che potrà servire molto anche in Champions. De Laurentiis, tra l'altro, ha esaltato anche le qualità umane del ragazzo, che hanno convinto tanto quanto quelle tecnico-tattiche. Quest'anno, comunque, non è la prima volta che società e tecnico siano d'accordo sulle operazioni di mercato. Credo che soprattutto il Manchester United abbia provato a strappare Koulibaly al Napoli e credo che De Laurentiis si riferisse proprio a loro quando ha parlato di offerta indecente per il senegalese. Non bisogna nascondersi dopo la delusione del presidente azzurro per la poca partecipazione dei tifosi alla campagna abbonamenti, forse i tanti nomi circolati in estate, probabilmente il mancato arrivo di Icardi e James hanno lasciato un po' di delusione, ma credo che i tifosi saranno vicini alla squadra, sempre alla solita maniera".