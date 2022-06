Cds, Salvione: "Difficile sostituire Fabian ma faccio un nome adatto al Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Per quanto riguarda il Napoli, Fabian è finito nel mirino di alcune squadre di Premier: quale calciatore potrebbe sostituirlo? "Per la qualità dal calciatore, credo sia difficile trovare un sostituto all'altezza di Fabian, Spalletti ha sempre elogiato questo calciatore per le sue doti. Antonin Barak, che ha caratteristiche offensive importanti, potrebbe, però, rappresentare un sostituito adeguato. Il ceco ha dato tanto al Verona, potrebbe essere il profilo giusto che rientrerebbe nei parametri economici ideali del Napoli. Nonostante I tanti sondaggi, al concreto, tuttavia, si arriva difficilmente oggi. Al momento non ci sono offerte presentate al Napoli per Fabian ed altri giocatori che vogliono cambiare aria".

Mertens pare abbia accettato di ridursi l'ingaggio pur di restare al Napoli: è una notizia veritiera? "A me non risulta questa notizia, bisogna attendere e verificare. Mi auguro che da parte di De Laurentiis ci sia la consapevolezza di poter effettuare delle manovre importanti per risollevare la piazza azzurra, i rapporti tra le due parti è ai minimi storici. Gli eventuali rinnovi di Koulibaly e Mertens farebbero piacere ai tifosi, rappresenterebbero un punto d'incontro con la piazza e darebbero un senso alla campagna acquisti della società. È necessario ridurre la lontananza creata in questi mesi tra il Napoli e il popolo azzurro".

Qualora Mertens dovesse decidere di restare, si scarterebbe l'ipotesi Deulofeu? "Non credo perché Gerard può ricoprire diversi ruoli d'attacco. Inoltre, l'arrivo di Deulofeu potrebbe essere determinato dalle cessioni di altri azzurri, anche perché rientra nei parametri tecnico-tattici del Napoli".