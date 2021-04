CdS, Salvione: "Demme è mezzo Napoli. Non è detto che senza Champions i big vadano via per forza"

Napoli - Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport. “Il Napoli deve fare la corsa su se stesso – ha detto Salvione a Radio Crc – adesso deve pensare a conquistare il massimo dal doppio turno casalingo contro Inter e Lazio. Non è il momento di guardare al cammino delle altre. Prima si vincono le partite e poi si guarda la classifica”. Secondo Salvione “Per il Napoli la Champions è fondamentale, però non è detto che vengano ceduti per forza i big in caso di mancata qualificazione. De Laurentiis ha sempre dimostrato di essere intenzionato a vendere soltanto in presenza di offerte congrue”. La Champions potrebbe non cambiare il destino di Gattuso sulla panchina del Napoli. “Secondo me De Laurentiis ha già scelto di affidarsi a un altro allenatore – ha detto Salvione a Radio Crc – la speranza è separarsi in Champions”. Per riuscirci, Gattuso potrà contare anche sull’apporto di Demme. “Demme è mezzo Napoli – ha detto Salvione a Radio Crc – il campo ha detto che gli azzurri non possono fare a meno di lui”.