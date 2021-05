Cds, Palliggiano a CN24: "Il Real Madrid ha due opzioni per la panchina: Allegri non è in pole, c'è un altro nome 'galacticos'"

Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport, intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Allegri? Se chiama il Real Madrid, non puoi dire di no. Non se la prendano i tifosi del Napoli. I quotidiani spagnoli sono incerti sul futuro del Real Madrid e Zidane. C'è chi dice che il francese ha già dato l'addio ai suoi calciatori. Le opzione al momento sono due: Allegri e Raul, che lo scorso anno ha fatto benissimo, questo campionato un po' meno. Sta crescendo come allenatore, anche se preferirebbe un'esperienza all'estero, magari in Germania per poi tornare. I tifosi vorrebbero Raul più di Allegri sulla panchina. Se dovesse andare via Zidane, si risparmierebbe sullo stipendio di 12mln a stagione. A fine stagione andranno via anche alcuni calciatori come Sergio Ramos. Fabian? Non credo, a centrocampo il Real è coperto anche con i rientri ma non va escluso nulla".