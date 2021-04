Cds, Marolda: "La Champions non ricomporrà la frattura ADL-Gattuso. Difesa a tre? Ci sarà un problema mercato..."

Napoli Calcio - Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"L'entrata in Champions League non basterebbe per ricomporre la frattura tra Gattuso e De Laurentiis: tutti e due sono in movimento per cercare soluzioni alternative. Si sa, questo è il momento di cercare accordi per il futuro. Juric sta facendo bene e gioca a 3. Se il Napoli dovesse pensare alla difesa a tre, servirebbe capire come modificare la rosa e quanti calciatori sostituire e quanti prenderne. In più hai Zielinski e Insigne con posizioni da adattare, avendo seri problemi".