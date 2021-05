Cds, Marolda: "Il fallimento è dell'allenatore e della squadra. Nuovo allenatore? Vi rivelo i due piani di De Laurentiis e la scelta..."

Napoli Calcio – Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante Il Bello del Calcio:

“Il Napoli non ha giocato per niente, ha tradito. E' venuto meno alle attese. La squadra non ha dato tutto, non poteva dare di più. L'allenatore, invece, non poteva dare di più perchè non sapeva fare di più. La società ha fatto tutto quello che doveva. Il fallimento è dell'allenatore e della squadra. Il tradimento è venir meno ad un impegno preso: ha fallito in coppa Italia ed Europa League, ora ha fallito anche economicamente. Cambiare il presidente? Serve uno che porta i soldi, lui rappresenta la società. Il Tweet poteva essere più elegante, ma c'era una ragione: stava venendo fuori il nome del nuovo allenatore. Erano due i piani di De Laurentiis: Allegri con la Champions, aveva detto di si al Napoli, senza Champions Conceicao. A Gattuso avrei chiesto se avesse preparato bene la partita e se confermasse le scelte fatte dall'inizio. L'unico momento di vivacità l'ha avuto quando ha litigato con Juric. Koulibaly ha chiesto di andare via se non dovesse essere accontentato. Fabian tornerà in Spagna, forse Petagna e quelli in scadenza. Su Ghoulam non puoi fare affidamento e a destra andrà via Hysaj. Il Napoli deve preoccuparsi di trovare anche un direttore sportivo per la prossima stagione”.