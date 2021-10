Cds, Mandarini: "Turnover? Non adesso, se sottovaluti il Legia rischi seriamente la qualificazione"

Napoli Calcio - Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Comprendo certe ipotesi di turnover e di calcolo, ma tra qualche mese, non adesso. La partita fondamentale è quella con la Roma, però è sbagliato fare già da adesso considerazioni: vincere aiuta a vincere e si rischia di togliere concentrazione con questi discorsi. Nonostante sia una formazione teoricamente non all'alezza, non bisogna sottovalutare perchè si rischia un passo falso che complicherebbe del tutto la qualificazione. Il Napoli è glaciale, Spalletti è riuscito a mettere il veleno nelle vene dei suoi".