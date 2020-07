CdS, Mandarini: "Osimhen? Se Gattuso l'ha indicato come prima alternativa ad Immobile, allora bisogna avere fiducia"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Fabio Mandarini, Corriere dello Sport:

“Non so se Osimhen verrà, ma un secondo incontro con il Napoli, in meno di due settimane, ha sicuramente un senso. C'è un problema legato agli agenti, commissioni, ha cambiato da poco l'agente, siamo alle solite. La volontà di chiudere questa trattativa c'è. Non posso valutare la bontà di un investimento di tale portata, ma un conoscitore di calcio come Gattuso che l'ha indicato come primo nome dopo Immobile, merita fiducia".