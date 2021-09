CdS, il vice-direttore: "Il Napoli deve fare risultato in casa del Leicester per dare un messaggio all’Europa! Non vedo Insigne con una maglia diversa"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, vice-direttore del Corriere dello Sport:

"Le italiane impegnate in Europa League e Conference League? Napoli e Roma sono in testa al campionato italiano, quindi c’è attesa per capire come approcceranno le rispettive competizioni continentali. Il Napoli deve fare attenzione soprattutto all’intensità del Leicester, le italiane soffrono il ritmo delle inglesi, come ha dimostrato Liverpool-Milan. Come detto da Spalletti, bisogna giocare al massimo per sperare di strappare un risultato positivo e dare un bel messaggio all’Europa intera. I giocatori chiave? Osimhen, che deve iniziare a consacrarsi dopo le tante belle parole spese per lui, Insigne, che però è in dubbio, e Koulibaly, a cui Spalletti ha restituito la voglia di giocare nel Napoli. Il rinnovo di Insigne? Spero che resti al Napoli, non vedo altre possibili soluzioni per lui".