Cds, Giordano: "Zielinski, Milik e Maksimovic rischiano di diventare un caso di mercato. Gattuso non usi il Napoli come laboratorio, ma Mertens perchè va a curarsi in Belgio?"

Ultime calcio Napoli – Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Zielinski, Milik e Maksimovic rischiano di diventare un caso di mercato. Nessuno vorrà comprare ad un anno dalla scadenza. Questa situazione te la porti dietro. I toni dell'incontro sono stati bassi. Anche se Allan ha avuto da ridire ad una battuta di Mertens. Continuo a pensare perchè Mertens sia andato ad Anversa o andare in Serbia per curarsi. Le dichiarazioni a caldo fanno sempre male, Gattuso cerca di mediare ma la sua natura non sempre ci riesce e quindi le cose le tira fuori. Il Napoli perde per errori tecnici e tattici. Anche Gattuso sa che non deve usare il Napoli come laboratorio. Allan? Alla vigilia della gara col Milan dello scorso anno, era prossimo al Psg. In questo periodo non sta giocando come dovrebbe o sta patendo dei problemi, forse legati anche alla rapina in casa. Allan? Sta trattando il rinnovo...”.