Cds, Giordano: "La mia preoccupazione risiede nell'ambiente, la città è paga di se stessa: il sarrismo non si può ripetere. Meret? Bastava dirlo..."

Ultime calcio Napoli – Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Se le partite vanno analizzate per intero, allora dobbiamo parlare anche dell'atteggiamento passivo del primo tempo con la Lazio. Il Napoli non riesce a fare mai la partita intera. Ora si può pensare che si potrebbe anche cominciare a farla. Il Napoli da domani avrà due centrocampisti, Demme e Lobotka. Riuscirà ad allenarsi con i doppi anche negli allenamenti e la possibilità di variare, ma ora serve la svolta. L'errore non è solo a monte, ma ce ne sono degli altri. La mia preoccupazione risiede nell'ambiente, la città è paga di se stessa nel momento in cui si vedono tracce di tiki taka: il sarrismo non si può ripetere, appartiene a Sarri e aveva altri interpreti. Meret? La decisione era arrivata, ci stava di volergli dare un turno di riposo, ma andava detto. Lobotka? Devono essere definiti dettagli contrattuali per l'annuncio. La lista non è un problema, il Napoli sta per vedere Younes o comunque si potrebbe tagliare Malcuit visto che è infortunato, poi cedi Younes e rientra Malcuit. Fino alla mezzanotte del giorno precedente si può sempre cambiare. Gattuso-Ancelotti? Gattuso è stato vittima dello stesso scivolone di Koulibaly, ma dialettico. Di solito non si fa così nel calcio, tra di loro, i due non sono calciatore e allenatore normale. ”.