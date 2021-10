Cds, Giordano: "Grande Torino, ma questo è un Napoli con varie facce. Poi aggiungi Osimhen e allora arrivi sull'Everest. Spalletti? Come l'esorcista"

Napoli Calcio - Antonio Giordano ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante 'Ne Parliamo il Martedì':

“Spalletti è riuscito a cancellare tutte le negatività dell'ambiente, è come l’esorcista. La partita con il Torino è diventata importante perchè giocata contro una grande squadra. Organizzazione tattica che fa sembrare sempre il Napoli se stesso ma con varie facce. Poi aggiungi un calciatore che arriva a 2,52m e allora arrivi anche sull'Everest. Napoli-Torino è stata gara di grande livello, Juric ha lasciato un solo punto al Napoli lo scorso anno. Nel momento in cui il Napoli ha temuto di perderla, perché la parata di Ospina su Brekalo rasenta il miracolo, Spalletti è intervenuto e l’ha fatto in due modi: con la forza dei nervi distesi che ormai gli appartiene e con la forza dell'organizzazione tattica. Orsato? O sei distonesto o sei impreparato: lo ritenevo tra i più bravi in assoluto, mi sono ricreduto”.