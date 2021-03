CdS, Giordano: "Gattuso non è il Sacro Graal, non capisco perchè non si possa criticare"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Giordano, giornalista. "Rumore Napoli? Lo ha fatto Gattuso, la società non ha dichiarato niente, semmai l'ho fatto io. Perché togliere alla società il diritto sacrosanto di intervenire? A me sfugge un particolare: intorno a Gattuso c'è come una sorta di bolla che dovrebbe tutelare questo Sacro Graal. Ma tutti i grandi allenatori nella storia del calcio sono stati toccati, non ci trovo nulla di scandaloso o clamoroso. La società ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque. La rottura è stata certificata in televisione dopo l'intervista di Gattuso post Parma, c'era anche la narrazione favolistica del contratto. Detto ciò, io credo che entrambe le parti abbiano interesse a raggiungere la Champions League. Intanto perché, con la rosa che ha, il Napoli in Champions ci deve andare. Poi se non ci vai, pazienza. Questa squadra avrebbe dovuto giocarsela per lo Scudetto. Poi è andata com'è andata, ne capitano troppe. Proteste Roma? Chiaramente la squadra arriverà stanca dopo la trasferta in Ucraina. Su chi fare la corsa per la Champions? Su nessuno, la peggiore di tutte per me è l'Atalanta che è la squadra che gioca il miglior calcio in assoluto. Quando vedo giocare loro mi diverto, fa venire voglia di vedere calcio. Una squadra molto nuova, moderna, anche nell'antichità della marcatura a uomo. Una squadra bellissima che mi entusiasma. Il Napoli non deve fare calcoli, bisogna giocare e poi si vedrà".