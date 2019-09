CdS, Giordano a CN24: "Mercato del Napoli da 8, hanno prevalso le idee di Ancelotti. Manca un centrocampista, preferisco un altro modulo al 4-2-3-1"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Do 8 al mercato del Napoli. Hanno prevalso le idee di Ancelotti, questa squadra è stata costruita ad immagine e somiglianza di quello che è il progetto fatto dal tecnico azzurro. La cessione di Verdi è stata fatta per l’abbondanza che c’è sulla trequarti. Per me manca un centrocampista ma ovviamente è la mia opinione, anche perché secondo me manca ancora un centrocampista.

Giordano sul mercato del Napoli