CdS, De Core: "Sampdoria-Napoli? Se gli azzurri giocano sui loro ritmi, porteranno a casa i 3 punti"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Francesco de Core, vice direttore del Corriere dello Sport:

“Come lo vedi questo Napoli? Speriamo che quest’intensità del Napoli sia continua , la miscela Osimhen e Insigne è perfetta, ancora meglio i risultati che stanno arrivando e il lavoro dell’allenatore. Spalletti ha pagato la vicenda Totti in maniera molto indecorosa, è molto preparato e riesce a valorizzare gli uomini che ha. L’esperienza con la Roma è stata ottima, si è visto togliere un campionato all’ultima giornata dall’Inter di Ibra e l’ultimo campionato con la Roma ha fatto 87 punti. Nelle vicende Totti e Icardi, Spalletti non ha il 100% delle colpe ma sicuramente ha commesso i suoi errori dai quali secondo me ha imparato molto. Sampdoria- Napoli? La Sampdoria su 4 partite ha avuto un cammino molto in salita, con il Milan ha perso la gara iniziale ma ha tenuto botta a Inter e Sassuolo. D’Aversa è un allenatore bravo, sottostimato dall’opinione pubblica ma capisce di calcio. Ha uomini di esperienza come Quagliarella e Caputo e uomini imprevedibili come Damsgaard. Se il Napoli gioca la partita con la sua intensità e i suoi ritmi la porta a casa.”