CorSport, Barbano: "Il dietrofront di Spadafora dovuto al Premier Conte, questa guerra politica non è produttiva per il Paese"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, vicedirettore Corriere dello Sport:

“Quello di Spadafora sembra un passo indietro dato dall'irritamento del Premier Conte. L'idea che il calcio sia una di quelle cose che dovendo rinascere bisogna ridimensionare, è quella espressa. Ha parlato troppo con una smania di protagonismo, facendo credere che tutto passa da lui, quando in realtà non è così. La battaglia si sposta verso le regole del protocollo. Questa guerra politica non è produttiva per il Paese, questo Governo non ha possibilità di fare rimpasti".