CdM, Troise: "Troppe assenze, al Napoli stasera servirà un’impresa! Diamo tempo a Maksimovic-Rrahmani"

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno:

"Stasera in difesa verranno riproposti Maksimovic e Rrahmani, a loro bisogna dare il tempo di integrarsi. Per mantenere al meglio la linea difensiva c’è bisogno di esercitarsi molto durante gli allenamenti. Il Napoli sarà chiamato all’impresa contro la Juventus. Le tante assenze non permetteranno a Gattuso di operare cinque cambi. In condizioni del genere, però, in questa stagione si sono visti risultati inaspettati come la vittoria dell’Az a Napoli. Magari adesso è arrivato il turno degli azzurri".