CdM, Troise: "Squalifica Foggia? Ancora non capisco perché Paratici non sia stato squalificato dopo Udine"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

"Squalifica di Foggia? Io vorrei sapere a Udine perché Paratici non è stato squalificato. Doveri e Mazzoleni sono colpevoli entrambi, sembra che Mazzoleni però abbia un protocollo a parte. Per Bakayoko su Hernandez si va al VAR, la storia di Viola che trascina la gamba poi è un'assurdità. Calvarese? Guardia altissima, è l'arbitro che non diede il rigore al Cagliari contro la Juventus per il mani di Bernardeschi. Osimhen? Da quando ha giocato dal primo minuto dopo la guarigione ha fatto gol a tutte tranne all'Inter. Penso che anche all'Udinese potrebbe far male. Il Napoli poi con il suo palleggio veloce può trovare gli spazi anche contro una difesa organizzata".