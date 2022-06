CdM, Troise: "Sirigu e Deulofeu, ecco quando arrivano! Nessun'offerta per Fabian Ruiz"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli si sta muovendo sul ringiovanimento e l’abbassamento del monte ingaggi cercando di costruire una squadra competitiva nonostante si spenda meno di stipendi. Non è facile perché l’Inter e la Juve si stanno rafforzando. I bianconeri stanno prendendo Pogba. Probabilmente a Napoli arriverà Sirigu al posto di Ospina e Deulofeu arriverà quando sarà definitiva la partenza di Mertens e probabilmente quella di Ounas. Fabian è un problema serio per il Napoli. Se perdi a scadenza un giocatore di 26 anni fa male. Una situazione del genere influenzerebbe anche le scelte di Spalletti in caso di non rinnovo. A me risulta che non sia arrivata neanche un’offerta per lui. C’è stato qualche contatto col Newcastle a gennaio che voleva prendere lui e Osimhen per 100 milioni. Su Politano se il Napoli troverà una collocazione andrà via, altrimenti dovrà fare il professionista. Se non arriva un’offerta di una ventina di milioni oppure non se ne fa nulla. Se dovesse arrivare, il Napoli dovrà sostituirlo. Riprenderebbe quota il nome di Bernardeschi".