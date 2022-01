CdM, Troise: "Ounas resta, mercato bloccato da Malcuit e Ghoulam: il motivo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno:

"Non credo che ci saranno cessioni dal mercato, né Malcuit né Ghoulam non vogliono andare via ora e hanno il contratto in scadenza a giugno. Ounas? Bisogna capire la situazione del suo cuore, dovrebbe risolversi in poche settimane ma è impensabile cederlo. Mandava ormai è all'Atletico Madrid, Tagliafico è in uscita dall'Ajax e potrebbe andare al Barcellona. Il Napoli ora non ha i margini per fare un'operazione senza fare un'uscita. Salvo sorprese, il Napoli dovrebbe restare così. Asse Napoli-Verona per giugno? Possibile, l'Hellas aveva dato al Napoli anche Amrabat e Kumbulla, che poi però non vollero venire. Stage Nazionale? Non capisco perché Politano non ci sia, anche se non sta facendo la sua migliore stagione".