CdM, Troise: "Non credo che ADL abbia come obiettivo lo scudetto, non lo ha mai avuto"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciro Troise, giornalista

“Su Deulofeu non ho certezze, quindi parlo di quello che vedo e quello che so. Mi sembrerebbe un po’ strano che il Napoli sia impegnato in questa trattativa con un accordo di massima con un allenatore che non vuole un giocatore. Con gli obiettivi succede spesso questa cosa, solo in estate. Essendo anche scaramantici dovrebbero capire che queste cose portano male.

Non credo che De Laurentiis abbia come obiettivo lo scudetto, non l’ha mai avuto. Poi se si creano le condizioni durante l’anno è normale che vorrebbe vincerlo. Meret ha giocato solo l’Europa League quest’anno a parte qualche partita di campionato quando Ospina era indisponibile. Koulibaly? Spalletti non ha mai usato le parole spese per il senegalese.

Spalletti si è già dimesso una volta in carriera, alla Roma. Quindi vediamo cosa accade. L’unitá di intenti è fondamentale per andare avanti. Ci sono delle divergenze che nascono dalla fine dello scorso campionato. Riguardo Politano e Petagna non ci sono offerte. Se chiedi 25 milioni di euro per Petagna è difficile che lo vendi. Si tratta di disponibilità a trattare”.