CdM, Troise: "Lucumì del Genk profilo perfetto, ma il Napoli vuole fare un affare alla Anguissa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Digne e Reinildo? La priorità del Napoli è sostituire Manolas al centro. Digne è in uscita dall’Everton perchè hanno preso Mykolenko: su di lui c’è anche l’Inter.

Reinildo non rinnoverà con il Lille, il Napoli dovrebbe anticipare il suo arrivo ma è una questione di secondo piano: può sembrare strano, ma è così. La priorità è il difensore centrale.

Parisi? L’Empoli lo terrà per metterlo in mostra, Luperto è un centrale ma può giocare anche a sinistra e non occuperebbe spazi perchè cresciuto nel vivaio. Però il giocatore ed il suo entourage pensano più alla continuità di impiego trovata finora: la situazione al Napoli potrebbe aggiungere e non togliere, però.

Ghoulam? Non credo che partirà, mancano sei mesi alla scadenza del contratto: non gioca con continuità da quattro anni, non credo ci sarà una rescissione del contratto anzi guardo ad altri segnali. Per la prima volta è entrato in partite vive, credo che al momento ci sia la volontà di tirare fuori il massimo da Faouzi: solo a gennaio 2020 ci fu un mezzo approccio con la Cina, ma adesso non penso che possa partire.

Lucumì del Genk? Qualche telefonata è stata fatta, ma il Genk non lo cede in prestito con diritto di riscatto alla Anguissa.

Kumbulla? Non mi risultano offerte concrete, e la Roma dovrebbe sostituirlo.

Sarr del Chelsea? Mi è stato risposto essere di piede sinistro, e loro cercano un destro. Ci sta lavorando Pastorello per piazzarlo in Italia, vedremo se ci saranno degli sviluppi.

Gatti del Frosinone? Piace, c’è stato qualche contatto anche con l’agente ma non credo sia un profilo adatto per un investimento nell’immediato. Servirebbe uno pronto per l’immediato, non in prospettiva.

Il difensore in pole position? Non lo conosciamo, come fu per Anguissa. Ci fu qualche indiscrezione, ma venne fuori a due giorni dal suo arrivo. Credo sarà una storia simile, può sembrare assurdo ma nessuno dei nomi mi convince appieno.

Izzo? Difficile, con il Napoli non si presero tempo fa e vedo parecchie controindicazioni. Però essendo prodotto del vivaio permetterebbe un altro arrivo, fatico a pensare possa arrivare ora.

Un difensore dalla Primavera? No, il Napoli ha l’obbligo di prendere un centrale: non parliamo del quarto o quinto centrale, ma del terzo.

Godin? L’abbiamo visto negli ultimi anni a Cagliari, mi ha dato l’impressione di essere in calo. Il calcio è ciò che fai ora, non per il tuo passato: inoltre a Cagliari guadagna tre milioni di euro, certi investimenti il Napoli li fa per giocatori pronto impiego.

Lucumì del Genk secondo me sarebbe perfetto, un profilo del genere però avvicinabile con le formule studiate dal Napoli”